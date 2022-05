Tres años acaban de ajustar cerca de 130 familias de un sector del barrio París (Bello) sufriendo un problema de desabastecimiento de agua que cada vez se agrava más, al punto que hoy en día los fines de semana se la pasan sin el líquido y el resto de días solo les llega el servicio por ratos, la mayoría de veces en las noches y la madrugada, por lo cual en muchas ocasiones ni siquiera pueden recogerla en baldes o tanques.

Los testimonios de los afectados, que comprenden tres cuadras entre las carreras 20C y 20DD y las calles 77 y 78, sector La Esmeralda, señalan que entre más altas están las casas más compleja es la situación, es decir, más pequeño, delgado o nulo es el chorro que sale de los grifos. A muchos inmuebles no llega nada.

“Desde 2019 que empezó el problema, los fines de semana han sido más duros, generalmente no hay agua, y en semana conectan solo en la noche”, cuenta Abel Garcés, uno de los afectados. Por intermedio de Nora Ligia Flórez, las familias perjudicadas han radicado peticiones ante EPM y la Superintendencia de Servicios Públicos para que se les dé una solución de fondo, pues no los convencen las explicaciones de EPM ya que no ven resultados concretos.