Édgar Augusto Gallego no duda en reconocer que este año ha sido difícil para el desarrollo de sus planes de gobierno, pero confía que con los resultados al final de su mandato no solo dejará un municipio con avances en lo social, si no también recuperando la credibilidad de los ciudadanos en la institucionalidad, golpeada por escándalos del pasado que hoy también lo comprometen, pues enfrenta un proceso por presuntas irregularidades en un contrato por $150 millones en la atención de la emergencia...