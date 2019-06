Innovación paisa: con frenado del metro cargarían vehículos eléctricos

Dice la ley de la conservación de la energía que esta no se crea ni se destruye, solo se transforma. El principio se visualiza mejor con el nuevo prototipo desarrollado por el Metro de Medellín, en asocio con la UPB, que permite recuperar los voltios generados cuando los trenes frenan y almacenarlos en una megapila para reutilizarlos.

El prototipo, que se empezó a estructurar hace cuatro años, funciona desde marzo en el circuito entre las estaciones Madera y Niquía de la Línea A, en el norte metropolitano. Por ahora, la energía almacenada en los ultracapacitores —término con el que se denomina la pila— es devuelta al sistema para impulsar la marcha de los trenes cuando estos salen de las estaciones.

Mauricio Soto Garcés, jefe de Innovación del Metro, explicó que el equipo tiene integrado un sistema de compensación que devuelve la energía a la catenaria, según la necesidad de la operación. Antes, señaló, cuando las catenarias alcanzaban los 1.900 voltios la energía se disipaba en calor o se quemaba en resistencias.

Ahora, si no hay otro tren arrancando, la energía se almacena para que no sobrecargue la catenaria con altos picos de voltaje (no permite que se superen los 1.900 voltios).

Un solo tren puede generar 10 kilovatios/hora aprovechables, pero cuatro de estos los asumen los motores, la fricción con el riel y la resistencia al frenado. La megapila solo captura dos kilovatios/hora. En un día, sumadas estas diferencias, el ultracapacitor podría acumular 300 kilovatios, suficiente para cargar un bus eléctrico, tres taxis eléctricos o 60.000 celulares.

Según un informe de la Unidad de Planeación Minero-Energética de 2018, una persona en Colombia consume, en promedio, 1.159 kilovatios por año. En otros términos, en tres días, el ultracapacitor acumularía la energía que necesitaría una persona en un año.

Según la UPB, este equipo también evita la emisión de dióxido de carbono. Como referencia, un pino maduro puede absorber 50 toneladas de CO2 en un año. El ultracapacitor evitaría en un día el material que captarían tres árboles en un año.