En conversación con EL COLOMBIANO, don Jesús indicó que el suceso que lo hizo “famoso” ocurrió en la mañana de ayer martes 8 de enero, mientras cubría la ruta 031 de la empresa Cooptransnor que va del barrio Popular 2 hasta el centro de la ciudad.

El conductor indicó que esta no es la primera vez que desplaza a este usuario de la tercera edad (del cual no conoce su nombre y con el que no tiene ninguna relación), sino que posiblemente es la tercera ocasión en la que el anciano se sube a su vehículo.

“El señor tiene la movilidad muy reducida, porque es de avanzada edad. Él siempre está esperando a que lo ayuden, porque no es capaz de subirse solito al bus. Como la gente no le atiende el llamado, o no lo escuchan, entonces ya cada vez que va a viajar conmigo le colaboro para subirlo cargadito y lo mismo para bajarlo”, explicó.