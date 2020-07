Conectar escuelas: clave para reducir brecha educativa

Hablemos de la mala señal: el internet no da ni para el trabajo en una sala de informática de 30 computadores. Así lo cuenta Juan Carlos Posada, profesor de la I.E Pedro Nel Ospina en Ituango, una institución de 1.800 estudiantes en el Norte antioqueño, con una sede urbana y otras cuatro sedes más que ni conectividad tienen. Con la pandemia y los niños estudiando de manera remota, la Secretaría de Educación de Antioquia elaboró una Encuesta de Infraestructura Tecnológica. Los resultados fueron bastantes desalentadores: la disponibilidad de Internet en las escuelas es tan precaria como en las casas de los estudiantes. Según este diagnóstico, el 75 % de los alumnos de Antioquia (308.768) no cuentan con computador en su casa. El 66% (274.512), además, no cuenta con internet en sus hogares, frente al 30 % (125.856) que sí tiene acceso al servicio. Del 4 % restante (17.292 estudiantes) no hay información. La desconexión es una fotografía, también, de la brecha y la deuda educativa en las subregiones: en Urabá el 81% de los matriculados no tiene acceso a internet en casa, en Occidente la desconexión es del 76 % y en Suroeste del 74%. Caso contrario sucede en el Valle de Aburrá, donde el 55 % sí está conectado. Por eso, de acuerdo con Alexandra Peláez, secretaria de Educación, una de las metas más ambiciosas del Plan de Desarrollo 2020-2023 es conectar a internet los 80 parques educativos, las 411 sedes urbanas, las 9 ciudadelas y las 3.923 sedes rurales.

Inversión a gran escala

Pero no es un asunto fácil. Añade Peláez que, tras el inicio de la pandemia, la información reportada al Ministerio de Educación indica que en el sistema educativo de Antioquia han permanecido, con modalidad de atención en casa, el 72 % de la matrícula. ¿Y el porcentaje restante? “Del resto no tenemos información. Hay municipios donde no hay conexión a internet y no hay luz, no tenemos esa comunicación permanente con la encuesta o con la llamada”, dice Peláez. En efecto, como quedó en evidencia en el diagnóstico de conectividad, 86 sedes en Antioquia (2%), de las 4.090 que pudieron ser evaluadas, no cuentan con ningún tipo de energía. La más afectada es Urabá, con 23 sedes sin luz. Así que, incluso con ese tipo de dificultades, según la funcionaria, conectar todas las sedes educativas costará $100.000 millones, una inversión que está contemplada en el Plan de Desarrollo bajo el programa “ Unidos a un clic”. “Nuestros niños, después de esta pandemia, podrán conectarse y esa es una meta que ayudará a superar las brechas educativas”, menciona. Hoy, el 89,83% de las sedes oficiales no posee internet para temas académicos. Tampoco hay conexión para los sistemas de información: el 86,87% de las escuelas no tiene conexión para asuntos administrativos. Mientras en el Bajo Cauca solo 21 sedes tienen internet para las clases, el Valle de Aburrá alcanza las 63 sedes conectadas de las 139 en esta subregión. La conexión más baja está en Magdalena Medio, con 13 sedes conectadas de 146.

Clases por celular