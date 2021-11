Prórroga contractual de Hidroituango quedó en cuerda floja tras fallo de Contraloría

Por el lado de Coninsa, que en su portafolio de proyectos en ejecución registra al menos 32 proyectos inmobiliarios, la empresa también ha insistido en que estos no se vería comprometidos.

Aunque la probabilidad de que este procedimiento frene la decisión es casi nula, los expertos coinciden en que daría un par de meses adicionales antes de que el fallo quede legalmente en firme y los contratistas sean incluidos en el boletín de responsables fiscales, quedando inhabilitados para contratar con el Estado hasta no reintegrar el detrimento calculado.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, señaló que no emitiría una opinión hasta no estudiar el documento en su totalidad. No obstante, insistió en su llamado a que las aseguradoras asuman los daños.

“Las compañías de seguros deben ser las que paguen en primera instancia el siniestro que se ha producido, porque para eso se contrataron”, dijo el mandatario departamental, reiterando que la prioridad para el proyecto es que se garantice su continuidad.

Cabe recordar que la primera fecha crítica marcada en el calendario es el 24 de junio de 2022, cuando vence el plazo del último hito constructivo acordado en el contrato Boomt, firmado en 2011 entre EPM y la Sociedad Hidroituango.

En materia de generación de energía, la segunda fecha crítica es el 1 de diciembre de 2022, cuando se vence el compromiso que EPM adquirió ante la Creg para encender las turbinas.

Por el incumplimiento de ese último hito, en 2018, EPM se hizo acreedor a una multa por USD 43 millones ante esa comisión y, como se conoció esta semana, de una sanción en primera instancia por parte de la Superintendencia de Servicios, por $1.817 millones.

Diego Mesa Puyo, ministro de Minas y Energía, aseguró que ante un escenario en que Hidroituango no genere el próximo año, el suministro energético del país estaría garantizado.

“Ya hubo una subasta para cubrir esa contingencia. El balance energético lo hacemos de manera periódica y en caso de que se materialice un retraso adicional estaremos evaluando si es necesario hacer una nueva subasta”, dijo el funcionario.