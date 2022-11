En el primer párrafo, los congresistas aclaran que, pese a sus diferencias ideológicas, se pusieron de acuerdo en que EPM necesita plazo para el encendido de la obra y en que es necesario acabar con la zozobra que se ha creado aguas abajo del proyecto . Los congresistas dicen estar preocupados por la multa a la que está expuesta EPM si no enciende las dos primeras turbinas antes del 30 de noviembre, el límite fijado por la Creg.

Los congresistas argumentaron que, como hace unas semanas dijo el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, los embalses del país están en un buen nivel gracias a la temporada de lluvias. En otras palabras, que la no entrada en operación de Hidroituango no generaría zozobra en el sistema eléctrico nacional. No se puede olvidar que Hidroituango, una vez esté en completo funcionamiento, generará el 17% de la energía del país.

Los congresistas dicen que esta es una petición “razonable” y que pretende salvaguardar la vida de los habitantes aguas abajo del proyecto, donde reina el miedo y la desconfianza hacia EPM.

Ahora, como se dice de manera popular, la pelota está sobre el terreno de la Creg. Allí se está estudiando la petición que hizo EPM para ganar tiempo para el encendido. Sin embargo, el miércoles 16 de noviembre la Creg advirtió que la información enviada por EPM, con la que se justificaba la prórroga, estaba incompleta. Así lo dio a conocer este miércoles el nuevo director ejecutivo de la comisión, José Fernando Prada, durante un debate en el Senado que le puso lupa al proyecto hidroeléctrico.