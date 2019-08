Atención papás: estas son las mezclas mortales para sus hijos

Y aunque se sabe que no son los únicos casos —entre diciembre y enero, por ejemplo, se supo de la muerte de dos profesores, uno canadiense y otro colombiano, murieron por mezcla de benzodiazepinas con licor, proporcionados por bandas de atracadores— en la ciudad no hay estadísticas que permitan saber con exactitud cuántas personas fallecen por consumo de drogas en la ciudad.

Allí, en la calle 10 Sur con carrera 47, la Policía encontró hace un mes varias botellas de licor vacías y algunos rastros de droga, en particular de cocaína rosada (2CB o tusi) y los cadáveres de dos mujeres de 21 y 23 años. En un centro médico también falleció un hombre de 38 años quien, según los reportes oficiales, también había estado con ellas.

La vigilancia de las estadísticas de consumo y muertes derivadas del uso de estas sustancias es relevante porque, de acuerdo con las estadísticas nacionales, Antioquia es el primer departamento en consumo en todo el país, excepto en el caso del licor, donde Chocó lleva la delantera.

En el último reporte de Observatorio de Drogas de Colombia, publicado en 2018, se evidencia que Antioquia es la región del país donde más drogas se incautan: 32.370 kilos de cocaína, 3.658 kilos de pasta base de coca, 314 kilos de bazuco, 18.538 kilos de marihuana, 65 kilos de heroína, 1.306 unidades de éxtasis o similares, 319 unidades de LSD, 14.519 mililitros de popper y 23.554 unidades de sedantes.

El general Camacho aseguró que esos resultados se mantienen con tendencia al alza. “La lucha contra las drogas es una prioridad dentro de la estrategia de seguridad ciudadana”, agregó.

En lo que tiene que ver con el abuso, entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año, el Sivigila (Sistema de Vigilancia Epidemiológica) informó de 861 personas intoxicadas en Medellín, 446 de ellas por sustancias psicoactivas, especialmente licor y cocaína, incluidas las mezclas de ambas sustancias.

Y en el informe Forensis de 2018, el Instituto Nacional de Medicina Legal (INML) explicó que las estadísticas de muerte por consumo de drogas no son significativas en las bases de datos debido a que “los casos por esta manera de muerte no se establecen simplemente con los resultados de los laboratorios de Toxicología Forense, es necesaria e indispensable la labor investigativa de las autoridades judiciales”, y agregan que no hay retroalimentación por parte de los organismos de investigación.