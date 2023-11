La Contraloría General de Antioquia archivó el proceso de responsabilidad fiscal que adelantaba en contra del exgobernador Sergio Fajardo al no encontrar asidero a una denuncia por un supuesto detrimento patrimonial que habría ocasionado cuando ejercía ese cargo en 2013.

A pesar de que desde 2016 Fajardo es acusado como respensable de esas pérdidas, la Contraloría General de Antioquia estableció que cuando se estructuró dicho contrato de sustitución de deuda el exgobernador no habría incurrido en irregularidad alguna.

“Se realizaron los estudios pertinentes, no encontrando irregularidades; se contó con la asesoría del Comité Financiero, que después de analizar los pros y los contras de tomar un empréstito en dólares para la sustitución de la deuda pública del Departamento, recomendó tomarlo teniendo en cuenta que la tasa de menor volatilidad en su momento era la TRM, la cual durante el año 2013 no llegó a superar los dos mil pesos (2.000)”, estableció el ente, al tiempo que consideró que en aquel momento no se podría haber previsto la volatibilidad del dólar.