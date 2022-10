Una domiciliaria hacía maromas para no enredarse en los alambres de la construcción de una acera en la carrera 52 con calle 57, en Itagüí, mientras que la clienta de un spa de cejas era atendida a menos de dos metros del desorden y el pantano de la vía destapada. En ese mismo momento, en la distribuidora Distridios rezaban a los santos para que –como en los casos anteriores– el atraso de las obras del corredor Metropolitano, que une a Itagüí con La Estrella y San Antonio de Prado, no los afecte más.

Culpan a redes de servicios

El corredor Metropolitano es una obra con recursos de cerca de $29.600 millones, planteada en 2021 y financiada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Municipio de Itagüí. Con esta se buscaba mejorar 2,2 kilómetros del corredor vial de la carrera 52, entre el Parque del Artista e Induamérica.

Se planteó que la obra se ejecutaría en un plazo de 16 meses, por tramos –empezando por el que comprende las calles 57 y 57A– y con el visto bueno de la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí (Adeli), a través del consorcio Corredor Metropolitano de Itagüí.

De acuerdo con el veedor ciudadano Reynaldo Restrepo, la primera socialización de la obra se hizo en 2021 y se especificó que el contrato solo comprendería cambio de carpeta asfáltica, mejoramiento de andenes, adecuación de árboles y paisajismo.

Según Restrepo, en marzo de 2022, apenas a un mes de iniciar obras, hicieron otra socialización a la que sí invitaron a los comerciantes. Allí se pactó que en tres meses se entregaba cada tramo y que no se abrirían más frentes hasta terminar el anterior para no afectar el comercio. “Arrancaron la obra el 19 de abril y esta es la hora en que no entregan el primer tramo”, apuntó Restrepo.