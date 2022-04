Por lavado de tanques y mantenimiento de la red, esta semana habrá cortes de agua en algunos barrios del oriente de Medellín y en los municipios de Envigado, Itagüí y La Estrella.

En Medellín, la interrupción del servicio comenzará a las 4:00 p.m. de este lunes 4 de abril hasta las 4:00 a.m. del martes. Los barrios afectados serán Villa Hermosa, Manrique Oriental, El Raizal, Santa Inés, La Salle, Versalles No. 1, San José La Cima No. 2 S.E., Las Granjas (Medellín) y Oriente (corregimiento de Santa Elena).

Los cortes se harán en estas direcciones:

De calle 66D hasta calle 66FA entre carrera 36 y carrera 37.

De calle 66FA hasta calle 68 entre carrera 34A y carrera 36A.

De calle 68 hasta calle 72 entre carrera 29 y carrera 38.

De calle 72 hasta calle 81 entre carrera 30 y carrera 38.

De calle 81 hasta calle 82A entre carrera 32 y carrera 38A.

De calle 82B hasta calle 84 entre carrera 36 y carrera 37.

De calle 84 hasta calle 86B entre carrera 32 y carrera 36.

De calle 86B hasta calle 91B entre carrera 34 y carrera 36.

De calle 91A hasta calle 93A entre carrera 36 y carrera 34A.