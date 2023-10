Cristian Halaby es candidato a la gobernación de Antioquia y ha sido cuestionado por respaldar el régimen de Nayib Bukele en El Salvador. El aspirante había dicho que el presidente centroamericano llegó a poner orden en ese país, pese a las múltiples denuncias en su contra por las violaciones de los derechos humanos.

“Que haya dicho que me gustan algunas políticas de Bukele no quiere decir que esté de acuerdo con todas las políticas de Bukele. Me parece que las personas que salen a trabajar todos los días y que las atracan deberían tener una prevalencia ante el atracador, con eso sí estoy de acuerdo”, señaló Halaby en el #GranDebateAntioquia.