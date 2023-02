La decisión de la Alcaldía de Medellín de encerrar la plaza Botero, uno de los sitios más turísticos de la ciudad, sigue despertando críticas y preocupaciones. Un grupo de ciudadanos conformado por personas con amplio recorrido en el sector cultural envió una carta, de tres páginas, en la que piden encarecidamente que no se haga tal cerramiento y advierten que, de hacerse, podría ser más perjudicial.

Hay que decir, por otro lado, que algunos comerciantes celebraron la medida en su momento y dijeron que habían notado una mejora en la seguridad. Así lo cree Alberto, un fotógrafo que lleva más de 20 años en la plaza.

Ahora bien, el alcalde Daniel Quintero anunció que esta vez el encierro estará acompañado de la instalación de cámaras de seguridad para prevenir el raponazo, los atracos y demás delitos que allí se cometen. “Esta vez va a tener algo particular el cerramiento y es que va a tener unos arcos de entrada y salida que permiten detectar el ingreso o no de armas u objetos no permitidos al área. Tendrá seis puntos de entrada con horario de apertura y cierre, con policías que van a garantizar la seguridad del sector”, dijo Quintero para justificar la decisión.