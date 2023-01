Desde la Secretaría de Educación no titubean en desvirtuar las fechas compartidas por el concejal y sostienen que, por el contrario, el Plan de Infraestructura Educativa se encuentra en fase precontractual. “Las intervenciones comenzarán en febrero, no en noviembre como usted lo afirma”, le respondieron al concejal. Pero el cronograma compartido por el mismo despacho vía derecho de petición evidencia que, solo hasta julio, comenzarán las restituciones parciales en algunas sedes.

Aunque el Concejo de Medellín aprobó en agosto pasado un paquete de vigencias futuras de $319.000 millones para el arreglo de los colegios de la ciudad, las intervenciones de fondo no comenzarán hasta noviembre de este año. La denuncia la hizo el concejal de oposición Alfredo Ramos, quien afirmó que el cronograma riñe con el mensaje de urgencia al que apeló la Alcaldía para lograr la aprobación de semejante billetera. ¿La premura de la administración era ‘cuento chino’?

“La urgencia era supuestamente muy alta. ¿Cómo es posible que apenas en noviembre comiencen esas obras? Es increíble. Un engaño. Nos hicieron votar con urgencia y las obras empezarán 14 meses después de aprobar esas vigencias futuras”, expresa Ramos. La fotografía, entretanto, se mantiene: sedes con humedades y goteras, y colegios sin entregar por falta de paisajismo y adecuaciones. Volverán a clase en las mismas condiciones de hacinamiento.

Pero dos casos más evidencian que las demoras en la ejecución de las vigencias aprobadas no son aisladas. La Secretaría de Salud y el Inder también lograron inyecciones millonarias a través de la misma figura y aún no comienzan obras. Esto, en palabras de Ramos, corrobora el desorden de esta Alcaldía en el manejo del presupuesto.

Lo que pasa con los colegios

Las obras en los colegios se ejecutarán a través de un contrato interadministrativo celebrado con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y se ejecutarán en tres proyectos. Lo que alega el concejal Ramos es que solo hasta el cierre de año comenzarán las obras estructurales, que permitirían la habilitación de sedes en riesgo y nuevos colegios. “Los arreglos que van a hacer previo a noviembre son menores. Para eso no se necesitan vigencias futuras, pero las meten ahí para mostrar que hay avances. Son techos, paredes, obras que no implican ingeniería o arquitectura”, dice el concejal.

Y es que el cronograma respalda las afirmaciones de Ramos. Aunque la ejecución de obras se fijó entre enero de este año y diciembre de 2024, habrá que esperar hasta julio para que comiencen las restituciones parciales y las demoliciones, y hasta noviembre para las obras de fondo.