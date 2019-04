Cuide las mascotas para evitar su envenenamiento

Entre el jueves 11 y el sábado 13 de abril, tres mascotas murieron envenenadas en el sector del Escobero, en Envigado, y una cuarta se debate entre la vida y la muerte, en la Clínica veterinaria del CES.

Las mascotas muertas son tres gatos, uno de ellos de dueño desconocido, y los otros dos, de nombres Gastón y Nina, pertenecen a Paula Chalarca, residente en Jardín de Carrizales. La mascota enferma es un perro criollo de nombre Homero, también propiedad de Paula, quien no sale de su asombro por la situación, ya que vive en el sector hace 3 años y medio y nunca se habían presentado situaciones de esta índole.

“El primer gatito muerto apareció el jueves al frente de mi casa. Era desconocido por acá y ningún dueño lo reclamó. Pero el sábado encontramos mis dos gatos muertos en los techos vecinos, indagamos y nadie sabía nada, y ya en la noche apareció el perro, que empezó a correr desesperado y a convulsionar y lo llevamos a la clínica CES”, relata Paula.

Afirma que, inicialmente, contactó a la comandancia de Policía de Envigado para denunciar el caso buscando que se esclarezca. “Mi otra perrita, Juana, se salvó del envenenamiento, no sé cómo porque los cuatro animales siempre andaban juntos. Lo peor es que la cuenta en la clínica ya va en $1’500.000 y no tengo ya recursos”, afirma.

Miedo en el sector

Ante la situación, otros vecinos entraron en pánico. Natalia Valencia, que habita en la zona hace 28 años, solo recuerda un caso de envenenamiento intencional de una mascota suya.

“Yo tengo dos mascotas, Toby y Romeo, pero ya me da miedo sacarlos o dejar que los saquen, solo lo hacemos con ellos cargados, porque no sabemos dónde regaron el veneno y nos da temor que lo consuman”, cuenta Natalia. Lo propio hace Ana Morales, que también encerró su perro y dice que no lo sacará hasta que no se aclare lo ocurrido.

Paula cree que puede haber manos criminales detrás del envenenamiento.

Al respecto, César Mora, secretario del Medio Ambiente de Envigado, precisó que solo ayer conoció el hecho. Precisó que una vez la afectada haga la denuncia formal ante la Inspección Ambiental, abocará una investigación a fondo.

Señaló que aún es prematuro afirmar si hubo un envenenamiento intencional o pudo ser algo accidental.

“En este sector hemos encontrado fauna silvestre envenenada debido a que muchas veces consumen ratas que han sido envenenadas y ese veneno también intoxica esas especies”, advirtió.

Sin embargo, reconoció que hay personas que sí envenenan fauna doméstica y por eso no desechará las denuncias. “Hoy mismo (ayer) un policía de la Inspección Ambiental fue al predio afectado y contactó a la dueña de las mascotas. Para intervenir nos toca esperar que se haga la denuncia oficial”, indicó.

Investigación e inicio de campaña

El secretario del Medio Ambiente, César Mora, anunció que desde inicios de la semana entrante visitará el sector para ahondar en la investigación e iniciar una campaña sobre el respeto a las mascotas y el manejo que debe hacerse del control de plagas como las ratas, pues esparcir veneno o alimentos envenenados en zonas donde circula fauna doméstica es irresponsable. Recalcó que en Envigado hay 28.000 animales de compañía en el RUM (Registro Único de Mascotas), 15.000 de ellos con microchip, con esterilización y desparasitación, y hay un albergue con cien individuos en el momento.