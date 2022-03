Petro esperaba que los 304.000 votos obtenidos por Quintero en su elección como alcalde fueran “endosados” de alguna forma a esta lista que, por ser cerrada, aseguraba que los primeros lugares entraran al Legislativo. Pero no fue así.

Divisiones internas

Al fallar los cálculos, una de las más afectadas fue la exconcejala de Medellín Luz María Múnera, relegada al tercer lugar en la lista por los acuerdos políticos entre Petro y Quintero para ubicar en los dos primeros renglones a sus fichas.

Y eso precisamente fue causa de malestar entre varios miembros que apoyaban a Petro porque no veían con buenos ojos que dos “desconocidos”, sin trayectoria política, estuvieran por encima de líderes como Múnera y otros dirigentes de la región de Urabá y el Oriente antioqueño.

Esas desavenencias internas también se alimentaron de la forma en que se alteró el acuerdo de inscribir candidatos en cremallera, es decir, un hombre y una mujer, lo que finalmente no se respetó del todo. Las amenazas de una “desobediencia” de algunos sectores de la militancia para no respaldar la lista si no se ajustaba se mitigó con unos cambios en la misma.

Y aunque la crisis pareció superada, lo cierto es que en las urnas sí se reflejó el malestar. Por ejemplo, en ningún municipio de Antioquia la lista a la Cámara del Pacto Histórico ganó entre las demás. En cambio, la coalición Centro Esperanza también debutante en estas elecciones, sí logró el triunfo en tres localidades: Nechí, Necoclí e Ituango.