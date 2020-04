Quintero anuncia “Teletón por Medellín”

Daniel Quintero anunció este jueves que la Alcaldía organizará la “Teletón por Medellin”, un evento que, según dice, se hace “con la firme intención de recaudar fondos que serán destinados a la atención de esta batalla contra el coronavirus”. La recaudación se desarrollará el domingo 12 de abril, entre las 12:00 a.m. y las 8:00 p.m.

El alcalde señaló el pasado 7 de abril que durante el tiempo que dure el aislamiento preventivo donará su salario a un fondo con el que se busca subsidiar a familias con problemas económicos.

Según el decreto 314 de 2020, que fijó el salario para alcaldes y gobernadores, Quintero devenga $17’040.692 por ser mandatario de un municipio de categoría especial

“Me preocupa lo que está pasando con muchas familias que no tienen con qué comer, no solo de los estratos más vulnerables sino clase media también que eran independientes o por las condiciones actuales están muy apretados”, dijo en esa ocasión.