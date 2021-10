Lo que por allí no pueden pasar son las cargas. El café y los cítricos que allí cultivan se perderán en su totalidad, en caso de no encontrarse pronto una solución. “La cuestión es que esta es una carretera departamental, entonces no culpamos a la Alcaldía por no intervenir”, afirma Gildardo. “Ya han hecho presencia en la zona algunos funcionarios, pero no se ha concretado nada”.

Lo que dice la administración

EL COLOMBIANO le consultó al alcalde Molina por esta situación. Este precisó que un movimiento en masa de 25 hectáreas, en el sector de Palma Verde, es el que tiene perjudicada la vía, además de otras viviendas. “El Dagran hizo una visita técnica en compañía de la Gobernación. En esta se determinó que el movimiento en masa se aceleró con la ola invernal”, dijo el mandatario.