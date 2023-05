El Pacto de Indiana, integrado por Andrés Julián Rendón, Juan Diego Gómez, Eugenio Prieto y Mauricio Tobón, causó confusión ayer luego de que desde el equipo de Tobón anunciaran temprano que el 20 de julio, tras hacer un encuesta, se conocerá el nombre de un candidato único entre ellos. Hacia las 4:30 de la tarde, la información fue desmentida en un trino por Prieto.

Todavía no se ha definido “ni fecha, ni mecanismo para seleccionar nuestro candidato único”, dijo Prieto, y explicó que aunque se ha puesto sobre la mesa que el mecanismo ideal es una encuesta, no se ha decidido si será solo una o más, cuál firma la hará ni otros detalles importantes. Además, ratificó que lo del 20 de julio es una fecha que no ha sido concertada. Además, señaló que aunque trabajan unidos, bajo el respeto y el diálogo, no se han puesto tampoco de acuerdo en lo más importante: las propuestas.

El mecanismo para escoger al candidato único se discutía hace meses, pero al parecer, el rápido anuncio de ayer estuvo influenciado por las declaraciones de Luis Fernando Suárez, quien sostuvo en entrevista con este diario que la presencia de Tobón lo distancia de la alianza.