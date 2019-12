Demanda de restitución frena comienzo de Puerto Antioquia

Pérez informó que la Unidad de Restitución de Tierras (URT) incluyó 80 hectáreas en las reclamaciones de comunidades de Turbo. “Eso tiene paralizado todo el puerto”, dijo.

En efecto, según conoció EL COLOMBIANO, la demanda fue presentada el 14 de diciembre de 2016 y admitida el 3 de octubre de 2017. Está en trámite ante el juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó y el motivo es el reconocimiento de los derechos étnicos territoriales para el consejo comunitario de Puerto Girón, comunidad afrodescendiente que reclama su presencia histórica en el territorio.

El gobernador añadió que “si el juez dice que quedan liberadas las 80 hectáreas, al siguiente día ponemos la primera piedra”. Sin embargo, añadió dos pendientes adicionales. El primero es que aún no se ha definido el estatus de zona franca mientras no se resuelva la demanda de restitución; y el segundo es que la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), según Pérez, estableció intereses más altos que los del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Se necesitan igualar, el BID dice que si no los iguala, los subirán, dijo.