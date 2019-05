Demoler el edificio Altos del Lago en Rionegro tardará 2,9 segundos

La demolición estuvo enredada por un recurso judicial interpuesto por parte de los dueños que pedían no descartar la posible repotenciación. La primera fecha fijada por la alcaldía local para el derribamiento fue el 28 de marzo, luego se aplazó para el 9 de abril. Finalmente, tras superar la suspensión del juzgado, llegó el día: 3 de mayo.

Los cálculos de Atila Implosiones son precisos: 2,9 segundos tomará demoler el edificio Altos del Lago, en Rionegro. Esto sucederá hoy a las 10:00 a.m. y según manifestaron algunos propietarios, la mayoría de ellos ni siquiera contempla estar cerca para ver cómo se derrumbarán sus hogares.

Parra dice que a diferencia de Bernavento o Space, en Altos del Lago no eran tan evidentes las grietas. De todas formas, antes de desembolsar su plata en el banco, preguntó en Planeación, donde le aseguraron que todo estaba en orden y entonces decidió invertir sus ahorros.

En uno de los tres apartamentos que compraron Francisco Cardona y su hermana, él pensaba vivir con su esposa; los otros eran para negocio.

Por fortuna, afirmó, pagó las deudas y hoy no tiene créditos bancarios. Sin embargo, las ilusiones se fueron al piso mucho antes que la demolición, al punto que no se aventuraría con otro apartamento ni regalado.

Su hermana fue hospitalizada cuando recibió la noticia de que Altos del Lago tenía fallas estructurales; pero eso sí, señaló Cardona, desde ese mismo momento no gastó más energía y ni siquiera consideró que el edificio pudiera ser repotenciado. “Si está malo no hay nada que hacer”, dijo.

Aunque no planea estar cerca para ver cómo caerá, lo paradójico es que tendrá que ver el lote vacío cuando haya ocurrido la demolición, pues su casa queda a menos de 40 metros del que iba a ser su nuevo hogar.

José Jesús Rendón, quien en 2015 se libró de las deudas con el banco y prefirió pagar préstamos a conocidos, también siente tristeza pues en uno de los dos apartamentos que compró planeaba vivir con su hijo de crianza.

Por cuestión de días, quizás menos de una semana, relató, estuvo a punto de que le entregaran uno, pero la cita se enredó y luego llegó la evacuación.

“Las personas que otorgaron las licencias y los responsables de la construcción defectuosa son personas malas, pero yo guardo la esperanza de no perder todo el capital, me queda la fe y a eso me voy a aferrar”, confesó Rendón .