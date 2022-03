En el Parque Lleras hay 16 artesanos que ofrecen sus productos desde hace unos 30 años. Uno de ellos es Édison Mendoza, quien vendía en la zona donde hoy se están haciendo los trabajos. Él, como su colega Germán Ruiz, que se ubica a unos metros suyos, dice que no se les tuvo en cuenta en la remodelación. “Queremos unos módulos en los que nos ubiquen. Eso, a pesar de que lo pedimos, no quedó planteado dentro del proyecto. No quedaría bien ver el parque lindo, arreglado, y nosotros en estas carpas tan precarias que nosotros mismos tuvimos que montar”, alega Édison. Otra duda es que los problemas sociales, como la explotación sexual de menores y la drogadicción, no se han tratado a fondo y van a persistir pese a la renovación del espacio.