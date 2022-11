El exgerente, poniéndose una camiseta de la colectividad, expresó: “ Cali hoy necesita muchos independientes , que le digan no a los de siempre, que le digan sí al cambio, a la paz total, a la diversidad. No los voy a defraudar. Más que personas, esto es por una ciudad”.

El episodio llega después del impulso que el alcalde le dio a Mendoza antes de dejar el gabinete. En julio le dijo que, “en su momento, ojalá no muy rápido, se irá a ofrecer su nombre a los ciudadanos y lo va a hacer muy bien”. Más recientemente, incluso lanzó una especie de polla: “Yo le digo de una vez a Catalina Ortiz en Cali que se prepare porque este se la va a llevar por delante”.

Mendoza, sin embargo, no es la única apuesta del alcalde Quintero. Para Cúcuta, aunque aún no hay confirmación, suena María Camila Villamizar, también exfuncionaria; mientras que para la Alcaldía de Medellín el mandatario ya lanzó al ruedo a Juan Carlos Upegui, exsecretario de la No Violencia, y a Albert Corredor, exconcejal por el Centro Democrático.

En otra jugada en la que podría sacrificar incluso la titularidad del Movimiento Independientes, se habla de una alianza para que Esteban Restrepo libre la puja por la Gobernación de Antioquia con los apoyos del ahora exliberal Julián Bedoya y el barón conservador Carlos Trujillo, aliados de Quintero.