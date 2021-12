Denuncian maltrato animal en corralejas de las Fiestas del Café en Fredonia

Las tradicionales Fiestas del Café en el municipio de Fredonia se vieron empañadas este año por una denuncia de maltrato animal dentro de uno de los eventos realizados en el marco de estas festividades.

Tal como se conoció en imágenes difundidas por medio de redes sociales, tres vaquillas de casta, que al parecer fueron usadas dentro de las tres jornadas de corralejas programadas en este municipio en la plaza de toros Torrejones, presentaban una evidente delgadez y estaban confinadas en un espacio al parecer no apto para estos animales.

De acuerdo al diputado animalista Álvaro Múnera, el evento de Fredonia no podría catalogarse como corraleja, pues en estas generalmente se usan toros de media casta de gran tamaño y de pronunciadas astas, entre otras diferencias, sino una suelta de vaquillas, lo que podría hacer más grave el asunto pues se estarían usando animales de muy tierna edad y no aptos para estas actividades.

“Las vaquillas eran pequeñas, en un estado deplorable, básicamente estaban en los huesos”, agregó. Múnera.

Si bien el diputado señaló que los animales no sufrieron las punzadas de las banderillas o de las picas de jinetes, para él si hubo maltrato pues los raquíticos animales tuvieron que cargar el peso de varios hombres que se aventuraron a ingresar al ruedo para lidiarlas tal como se ve en videos y fotos difundidas por internet.

“Se veía que entre varios borrachos las agarraban y se les montaban encima, y estas vaquillas se fatigan muy fácil y se caen. Ahí es donde está el abuso. La fatiga las vence”, explicó.

Según el diputado, si bien en teoría el evento lo cobijaba lo estipulado en la Ordenanza 18 de 2020 que prohibe el uso de elementos que laceren, corten, mutilen, hieran, quemen, lastimen o den muerte a animales y que obliga la utilización de elementos de protección para estos, el caso de Fredonia mostró un escenario que la normativa no contempla actualmente.

“Acá nos metieron un gol. La ordenanza dice que no se pueden utilizar elementos lacerantes contra los toros y obliga a usar elementos de protección en vientre y pecho para los equinos que hagan parte de los eventos y en las astas de los toros. Pero acá no hubo toros sino vaquillas, no se usaron banderillas ni elementos punzantes, y por lo pequeño de la plaza donde se realizó no hubo caballos a los que tuvieran que ponerle protección. Ignoro si esto fue hecho a propósito por la administración o si fue circunstancial”, explicó.

Investigación en curso

Trascendió que una comisión de la Policía Ambiental encabezada por cuatro especialistas se dirige al municipio de Fredonia para adelantar las pesquisas que permitan determinar si se presentó o no maltrato animal dentro de las fiestas de este municipio, y de trasladar el caso al ente de control pertinente.

EL COLOMBIANO intentó contactar al alcalde de Fredonia Gustavo Guzmán Maldonado para conocer su versión de los hechos pero no fue posible.

Actualmente cinco municipios del departamento están autorizados —por ser una práctica tradicional en su territorio— a realizar corralejas. Ellos son Caucasia, Nechí, Santa Fe de Antioquia y Fredonia.