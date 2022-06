Aunque desde hace más de cuatro años son varios los expertos e informes que han alertado que desembalsar el proyecto no es viable desde el punto de vista técnico e implicaría un alto riesgo financiero para EPM, en días recientes el resurgimiento del tema se produjo por cuenta de un fragmento de un video que circuló a través de WhatsApp, en el que el candidato Gustavo Petro dejaba entrever que no descartaba ese procedimiento.

“Sin mucho conocimiento técnico he pensado que eso es lo mejor, desembalsar, que ese proyecto realmente ya no funciona, por acelerarlo por como hicieron los túneles, por cómo hicieron el embalse, no parece que lo mejor para el país es que Hidroituango continúe”, expresó Petro, en un video que fue grabado el 13 de diciembre de 2020, según precisó La Silla Vacía tras verificar el origen del material.

Contraria a esa visión, la semana pasada el candidato Rodolfo Hernández se comprometió a sacar adelante el proyecto para que entre en operación. “No vamos a poner en riesgo la matriz energética del país. Vamos a estar muy pendientes de la finalización de las obras civiles de ese proyecto”.

Más allá de la confrontación política, la reaparición del debate volvió a poner en la agenda la pregunta sobre qué tan viable sería ese escenario.