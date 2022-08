Aunque las alertas sobre la prestación de ese servicio venían dándose desde finales de 2020, cuando el hospital comenzó a preparar el terreno para la entrega de un contrato por más de $12.466 millones, fue en un informe de auditoría interna que se filtró a la opinión pública la semana pasada que se destapó la crisis, en voz del mismo personal médico.

“La enfermera jefe del servicio conjuntamente con la médica pediátrica informan incumplimiento de horarios, comidas frías, poca variedad, inadecuada presentación. En ocasiones no traen el desayuno en carro termo, se presentó compota con astilla de plástico, desayuno bajo en proteína, con mucho carbohidrato”, quedó consignado en el documento.

“El 6 de mayo dejaron 9 niños sin comida, no contestan y no contestan el teléfono, cambian mucho el personal de operarias, dan dieta normal a un niño con dieta especial, muchas dificultades con pacientes diabéticos y a los niños con diálisis no les traen desayuno de manera oportuna. No se observa consistencia adecuada, a menores de un año le dan dieta blanda de adulto, carne dura”, se denuncia en el informe.