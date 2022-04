Tras vencerse el plazo para la postulación a las obras finales de Hidroituango, que estaba fijado para las 4:00 de la tarde de este viernes, EPM dio a conocer el nombre de las diez firmas de diferentes países que pagaron los pliegos (derechos de participación) para entrar en la puja por el contrato.

Hacia el mediodía de este viernes, EL COLOMBIANO había dado a conocer el nombre de siete empresas que ya habían desembolsado los $4 millones requeridos para participar del proceso. Fueron los casos de Yellow River Co Ltd., Schrader Camargo Ingenieros Asociados, Ingema S.A., Mincivil S.A., Termotécnica Coindustrial S.A.S., Sinohydro Bureau & Co Ltd Sucursal Colombia y Civilec Ltd.

Los siete nombres fueron confirmados por EPM, mediante comunicado escrito. Pero a estos se sumaron tres más, cerrando en diez el listado de empresas interesadas en ejecutar las obras civiles de cierre en el proyecto hidroeléctrico: Coninsa Ramon H. S.A., Serviminas S.A.S. Y 4 Towers S.A.S.