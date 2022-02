Gaviria escribió en su columna que el pago de los $4,3 billones ratificó que los seguros fueron “perfectamente contratados, negociados, estructurados”; y por otro lado, que “ fue un accidente en el que no se presentó ni dolo ni culpa grave , sin estos requisitos ninguna compañía de seguros del mundo hubiera pagado”.

El exalcalde Alonso Salazar le respondió más tarde a Quintero y le dijo que “no madruga a trabajar sino a mentir. Pero ya no logra despistar a la ciudadanía que pregunta por el incremento de niños desnutridos, o por qué debió devolverle los contratos al Jardín Botánico ante el fracaso de sus contratistas improvisados”.

Luego dijo que el informe de Pöyry fue pedido por la Anla para determinar la estabilidad de la presa y se le entregó a esa agencia, por lo que correspondía a ellos hacerlo público o no. “El Gobierno Nacional era el que debía determinarlo”, dijo, respondiendo a la crítica de que EPM había engavetado el estudio, tras su radicación el 29 de diciembre.

“Alonso Salazar y el gobernador (Gaviria) vienen diciendo que el informe Pöyry afirma que no hubo dolo ni culpa grave en lo que pasó en Hidroituango, los reto a que me digan dónde, en qué parte lo dice”, lanzó.

La pica viene de tiempo atrás

En pleno debate por el propósito de Quintero de sacar a los contratistas de Hidroituango por el fallo de primera instancia de la Contraloría, se recuerda un contrapunteo entre el alcalde y el gobernador Aníbal Gaviria.

Este último dijo el 13 de octubre: “La solución en Hidroituango ha sido, es y será, como debe ser: el pago de las compañías de seguros”.

Quintero le replicó: “No señor Gobernador, no es un problema de seguros. Es un problema de dignidad. Que los responsables paguen por sus daños y no los ciudadanos. Seguros no cubren mil millones de dólares en daños (4 billones) ¿Por qué lo deberían pagar los ciudadanos?”.

Lo cierto es que el pasado 28 de enero, la Contraloría declaró reparado el detrimento patrimonial, tras certificar que las aseguradoras le pagaron a EPM $4,34 billones.