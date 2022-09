Una creciente súbita de la quebrada La Iguaná puso a vivir a Luz Daza en casa ajena. El 31 de marzo de este año, en compañía de su nieta, tuvo que salir corriendo. La huida fue corta: terminó viviendo al frente, donde una vecina, con lo poco que el agua no alcanzó a dañar. Allí, en el barrio El Pesebre, a escasos metros de la segunda quebrada más caudalosa de la ciudad, recuerda lo que ese día deseó su nieta: “Ay, mita, para qué vivir así. ¿En estas condiciones? Es mejor morirnos”.

Luz, quien dice estar al borde de la locura por quedarse sin casa, no deja escapar una cifra: su nieta tiene diez años. El anhelo de la niña, entonces, aturde con más ahínco los oídos. Las alteraciones del cauce de la quebrada dispararon las noticias no gratas y tienen sufriendo hasta a los más pequeños. En este barrio de la comuna 13 no se sabe qué es peor: los gritos de la gente o el sonido de las sirenas del Sistema de Alertas Tempranas (Siata) cada vez que llueve y la quebrada se crece.

Tan solo este año, en El Pesebre han contado cuatro crecientes súbitas —una cada dos meses—. La quebrada se tiñe de un color oscuro, acumula espuma y comienza a subir; se recuesta con furia sobre las márgenes del barrio y destruye lo que encuentra a su paso: reclama espacio, la arrinconaron. ¿Pero la culpa es solo de quienes levantaron casa en la zona de retiro y se convirtieron en sus vecinos? Parcialmente: los gobernantes de turno se han lavado las manos con esta respuesta y el debate, pese a los años, sigue en la lista de pendientes: ¿la ciudad está a tiempo de pensarse en torno a sus quebradas y su río, o ya es demasiado tarde?