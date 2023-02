“Esta es una protesta local, contra la administración local, que no ha cumplido lo prometido. No es uno el problema que tenemos, son muchos y muy graves”, comentó la líder de la asociación.

Irma Yurley Pérez, presidenta de Asdem, comentó que para las 9:00 de la mañana ya habían llegado unas 600 personas al Parque de las Luces, donde está la Secretaría de Educación. Y es que la protesta de los docentes no va contra el Ministerio, sino contra la administración local.

Pérez, sin embargo, resaltó que hubo un hecho que desencadenó la protesta. El año pasado, resaltó la líder, habían llegado a un acuerdo con la administración para que se incluyeran actividades no presenciales para compensar las actividades de Semana Santa. Así se había pactado y, además, se daba la autonomía a los rectores para decidir cuándo se hacían esas compensaciones.

El no cumplimiento de ese pacto fue la gota que rebosó el vaso. Los docentes, además, dicen que la administración no los ha escuchado. Dicen que llevan años quejándose del sistema de salud y que no se ha hecho nada al respecto.

Las protestas, dijo Pérez, son pacíficas y tienen programadas actividades artísticas. Hay que dejar claro que Adida, el otro gran sindicato de la docencia en Antioquia, no está participando en esta protesta.