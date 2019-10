Familia que evacuó edificio de CDO repite drama en unidad de Belén

Número 79, gritan. Ollas con tinto y chocolate humeante se ofrecen a los presentes en el salón social de la unidad vecina a Atalaya de La Mota. Los afectados del edificio recién evacuado en Belén Rincón esperan su turno con caras largas recostadas en sus celulares. Se escuchan reportes cortos a sus familiares: “Estamos bien pero no sabemos qué va a pasar”.

Leonardo vive con su cuñada, su hermano, un sobrino y sus padres. Cuenta que hace cuatro días dejó de estacionar su vehículo en el parqueadero habitual porque iban a hacer arreglos. “Empezaron a poner vigas gigantescas. Le dije a mi padre que eso no era normal”, dice. Claudia Moreno, su madre, sintió un “temblor” en la mañana del miércoles y un “traquido” en la tarde.

“Me cambié rápido de ropa y bajé. Vi bastante gente afuera del edificio y eso que fui de las últimas que salí”, relata. Claudia se fue caminando para el restaurante de los Cardona en La Mota.

“Mi hermano me llamó y me dijo que el problema era delicado y ahí pensé: no puede ser que nos esté pasando por segunda vez. El caso hoy es de total incertidumbre”, dice Leonardo.