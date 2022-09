Hace treinta años, cuando Virgelina* llegó al Parque Lleras, la rumba y el comercio no eran la único. Y mucho menos la prostitución, las drogas y la inseguridad se insinuaban siquiera como una de las marcas que años después empezarían a identificar al sector y que lo harían invivible para ella, al punto que decidió despedirse. Ella, de 82 años, ya no está para trotes tan duros. Se siente metida en un infierno. Afirma que es la última residente de una casa familiar en la zona y aunque trató de mantenerse por apegó al pasado, a lo acogedora de su vivienda y a todos los recuerdos que inundan su alma por la vida con su esposo y su única hija, ya se le llenó la taza. No va más su vida en un Lleras que no es ni sombra de lo que fue cuando sus sueños se trasladaron para este sitio con árboles y con una convivencia soñada entre los vecinos.

“Este era un barrio pacífico, amable para vivir. Había muchas familias, uno salía a caminar por las mañanas y en la nochecita, nos conocíamos y conversábamos”, cuenta Virgelina envuelta en una aureola de modales que riñen con el bullicio de los carros y las canciones de las discotecas, con los escotes y las minifaldas que caracterizan a las jóvenes de la ciudad que trabajan en el comercio sexual al frente de su casa, en sus barbas, y con la inseguridad, que aunque aún no la ha tocado a ella, siempre es una amenaza latente en el ambiente.

“He hablado con la Policía pero ellos me dicen que no pueden hacer nada, porque la prostitución es un trabajo, imagínese le dicen trabajo, y para uno con esta edad es difícil eso”, expone Virgelina, que anunció que pronto se irá a vivir a otro lado, un poco más lejos del bullicio, de las escenas que no van con su dignidad ni su ética de la vida y en donde al menos pueda salir a caminar sin miedos y sin indignarse con las escenas de la esquina o del mismo frente de su casa. Lo que extrañará Su partida podría ser hoy o dentro de un mes o dos. No pasará de este año, asegura. Todo es afinar detalles de a dónde se irá y a quién le arrendará su casa, que es una casona de 230 metros con solar, patio interno, varias piezas, recibidor, sala y cocina y muros decorados con óleos y acuarelas, algunos de los cuales ella considera arte y otros “muy bonitos pero nada especiales en lo artístico”. Tiene, por ejemplo, un óleo que le compró por 25 mil pesos a la mamá de Doris Gil Santamaría (exreina colombiana que fue secuestrada por las Farc junto a su esposo y ambos murieron en un enfrentamiento con el Ejército en 2003), una escultura de la Divina Pastora (la Virgen cargando un siervo), un Moisés de Miguel Ángel que su esposo (fallecido hace 15 años) le trajo de Buga, y dos sillas isabelinas, entre otras obras a las que ella les da valor.