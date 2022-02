El barrio no aparece en mapa alguno de la ciudad, pero su nombre está dentro del imaginario colectivo: el Bronx. No tiene fronteras fijas, ni un espacio definido. Sin embargo, está ahí, en el Centro, ocupado por cientos de inquilinatos; sus calles las pueblan hombres desarrapados, de miradas perdidas, que deambulan entre desperdicios. En ese lugar, dicen sus habitantes, también hay esperanza, aunque algunos la crean perdida. Y la esperanza, suele decirse, comienza en la infancia.

Según Milton, esos niños no tenían atención ni de la alcaldía ni del ICBF. Como sus padres trabajan en la informalidad, muchas veces los cargan por las calles. Ese era el caso, por ejemplo, de Johana Carreño, una ocañera que llegó a Medellín hace cuatro meses y tiene una niña de un año y medio. Sin un trabajo fijo, Johana vende dulces en el Centro. Como no tenía dónde dejar a la niña, caminaba calle arriba y calle abajo con ella. “Era una necesidad que tenía. La niña se está adaptando al lugar, por eso los primeros dos días la he dejado solo dos horas. Pero es un beneficio muy grande para mí”, expresa la mujer.