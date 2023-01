El proyecto lleva el nombre de Conectividad Las Torres-Cerro de Los Valores. La idea es que los habitantes de los barrios San Antonio, Las Estancias y Villatina tengan un acceso expedito al sistema de transporte. Pero no será solo un sendero, indicó Margarita Contreras, funcionaria de la EDU.

La inversión, comentó la EDU, será de 2.954 millones de pesos. Las obras servirán para que 10.000 personas se conecten con el sistema integrado de transporte del Valle de Aburrá. Los trabajos todavía no han comenzado, pues lo que hizo la EDU fue la adjudicación de la obra. Se espera que los trabajos estén listos en seis meses.

El Cerro de los Valores está dentro del Jardín Circunvalar de Medellín, una estrategia para cuidar los alrededores y las laderas de la ciudad.