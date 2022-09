Este concepto, que aún genera discrepancias entre teóricos, no necesita mayor explicación en Medellín: 2.636 familias esperan por una casa —con corte a julio— tras ser desplazados por deslizamientos, fallas geológicas, borrascas y demás fenómenos potenciados por la ola invernal. Socorro Obando Moncada, quien ha vivido 23 años en La Playita, es muestra de ello: vive con la cabeza en otro lado: en cuerpo habita su casa de cuatro por cuatro metros; de mente, y corazón, en el proyecto de vivienda que le prometió la Alcaldía.

En La Playita, en Belén Aguas Frías, aún tiene vida el ruido. En los vericuetos del barrio, que se levantó sobre la zona de retiro de la quebrada La Picacha, compiten los equipos de sonido: de un rancho de madera y zinc se escapa una champeta; de otro similar, a escasos pasos, un reguetón. Ambos, con su alto volumen, silencian la quebrada que corre, desentendida, como si no hubiera causado una tragedia en 2011. La gente revolotea pese a estar en riesgo, mientras que los que se fueron cargan con el dilema del desarraigo climático.

Ante los incumplimientos del Isvimed, se juntaron y lograron, en 2013, a través de una acción popular y un amparo del Consejo de Estado, que la institución se viera obligada a reubicarlos. Pero vinieron las dilaciones, hasta 2016, cuando el proyecto de Belén Rincón comenzó a tomar forma. Entonces no reinaba la desconfianza. Cabía, dice Socorro, la esperanza.

El líder, que no esconde la fractura que ha generado esta lucha entre la comunidad, hace un alto en la tienda de Socorro. Ella, tras la ventana de un granero que suple a todo el barrio, atiende su llamado: “Socorro, venga, nos buscan para conversar sobre la pelea con el Isvimed; la reubicación; lo que ha pasado. Unos periodistas. Sí, usted es la indicada, venga”. Renuente, la mujer acepta. Toma confianza. Sale de la casa. Baja las escalas. Echa a andar. Reconstruye, en medio del aturdimiento por la champeta y el reguetón, el pulso jurídico que han dado.

La institución, según las 58 familias que recibieron orden de evacuación, se convirtió en su verdugo: luego de prometer un proyecto de reubicación, también llamado La Playita, en Belén Rincón, les cambiaron las reglas del juego. La administración de entonces las obligó a salir de sus casas por cuenta del riesgo, pero después se valió de leguleyadas para incumplirles. No solo el clima las desplazó: la Alcaldía las puso en la calle y algunas solo encontraron protección una década después, por un fallo del Consejo de Estado.

El baldado de agua fría cayó, estrepitoso, el año pasado: el Isvimed les notificó a las familias que no vivirían en el proyecto de Belén Rincón; que, si querían hacerlo, tenían que pagar una suma de $54 millones. La mayoría, debido al cansancio, aceptó luego reubicaciones en vivienda usada y en un proyecto en San Javier, llamado Tierra Paraíso.

Socorro, que terminó aceptando estas condiciones, reseña la pesadilla en la que el proceso se ha convertido: “Nos dicen que en noviembre o diciembre estaremos allá —la entrega se había proyectado para febrero pasado—. Yo, la verdad, no creo nada. Hasta no estar en el apartamento, y tener las llaves, no dejaré de desconfiar”.

David contra Goliat II

No todos aceptaron. Cuenta Joaquín que seis familias insistieron y, con apoyo de la Universidad de Medellín, presentaron otra tutela ante el Consejo de Estado. El tiempo no desgastó el ímpetu de afectados como Alejandra Rojas Penagos y su papá, quienes buscaron nuevamente amparo y se le midieron a otro round.

El órgano fue preciso: el Isvimed había violado sus derechos fundamentales al impedirles el acceso a una vivienda digna y cambiar, además, las condiciones de la reubicación. Estas familias debían ir a vivir a La Playita, como les prometieron.

Alejandra recibió la noticia por voz de la abogada que la asesoró. Le dijo, por teléfono: “Alejandra, le tengo una buena y una mala noticia”. Empezaron por la buena: “Ganamos la tutela y ustedes van para La Playita, en Belén Rincón”. Saltó. Lloró. Brincó. Alejandra hizo de todo. La noticia mala: “La tutela no amparó los derechos de todas las familias”.