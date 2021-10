Ayer la Corte divulgó la sentencia que autoriza el procedimiento a pacientes no terminales.

Mientras Martha Liria Sepúlveda y sus familiares esperan que una tutela les devuelva la esperanza de la eutanasia, muchas dudas siguen envolviendo la decisión del Comité Médico de la IPS Incodol y Sura, que en un acto inesperado canceló la intervención que estaba programada para el pasado domingo 10 de octubre. Todo ahora se resume en un debate jurídico. En torno a si los galenos actuaron o no contrario a la normatividad, aún hay desacuerdo y por eso se espera que la acción de tutela dirima el litigio y por fin la paciente —que padece una enfermedad llamada ELA, que aunque no es terminal le causa inmenso dolor y tiende a agravarse con el tiempo— pueda ser asistida en su decisión de aplicarse la eutanasia. El tema es tan complejo que ni reconocidos juristas se ponen de acuerdo en lo que debió hacerse en este caso, pues se trata de la primera eutanasia aplicada, en Colombia, a un paciente no terminal.

“No está vigente”

El jurista y exmagistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, señala que si bien la última sentencia de la Corte sobre el tema de la eutanasia data del pasado mes de julio (la C-233, que fue divulgada ayer), que extendió el derecho a pacientes no terminales, esta no fue notificada al Ministerio de Salud y por eso no había entrado en vigencia. Para el jurista, las sentencias de la Corte no se convierten en normas por un comunicado de prensa. Para que entren a regir deben ser comunicadas al Ministerio con las firmas de todos los magistrados. La razón es que en los últimos años la que ha legislado es la Corte y el Ministerio ha reglamentado, algo que, paradójicamente, tampoco le correspondería. “En el caso de Martha Liria, la razón de la negativa al procedimiento de la eutanasia la tiene el Ministerio, porque la misma Corte le ordenó que expidiera normas reglamentarias en relación con la eutanasia y el aborto y el Ministerio no ha hecho si no cumplir”, señala Hernández. “De la sentencia de 1997 sobre la eutanasia yo me aparté con salvamento de voto, porque consideré que la Corte no debe legislar, es una función del Congreso”. Añade que si los nuevos miembros de la Corte cambiaron la sentencia de 1997, los cambios deben traducirse en la reglamentación del Ministerio de Salud. La notificación debe incluir la argumentación y motivaciones. Gregorio Hernández advierte que ni la IPS Incodol ni la EPS Sura incurrieron en falta alguna porque acogieron la jurisprudencia vigente hasta la semana anterior, cuando decidieron suspender el procedimiento.

“Sí quedó vigente”

Contrario a Hernández, el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry sostiene que la sentencia 233 entró a regir el mismo día (22 de julio) que la Corte la comunicó. Esgrime como razón que en los últimos 27 años este tribunal anuncia sus sentencias a través de comunicados de prensa y estas entran a regir de inmediato. “La decisión de la Corte se dio a conocer en el comunicado, y aunque no teníamos el texto todavía, la Corte ha sido reiterativa en que cuando ya conocemos la decisión se debe aplicar”, dice Charry. Apunta que si bien el Ministerio de Salud no fue notificado, “esto no lo excusa de cumplirla; y además, quien cumple la decisión no es el Ministerio, son la EPS y los médicos tratantes, creo que no hay discusión”. Señala que el Ministerio para expedir una reglamentación sí debe conocer la sentencia, pero primero debe hacerla cumplir. Sobre la IPS y la EPS, advierte que en este caso los médicos vieron que el cuadro clínico de la paciente pudo cambiar, porque consideraron que la señora Martha Liria no tenía dolores desproporcionados y no aplicaron el procedimiento para no incurrir en el delito de homicidio piadoso.

36 horas antes del procedimiento Martha Liria fue notificada por Incodol.