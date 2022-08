“El acceso de salud en Colombia no es igual, no es equitativo. No es lo mismo la red de prestación de servicios que tenemos en las grandes ciudades comparada con la de poblaciones más pequeñas y dispersas. Esa población está asegurada, pero no tiene un real acceso.

“Quedan muchas cosas, todas las hace el grupo humano del hospital. Yo siempre seguiré insistiendo que el director brilla por su orquesta y que todo esto es un caminar con un grupo humano que ha mostrado todo el compromiso y toda la voluntad. A veces uso un concepto que se me ocurrió, lo llamo pedagogía inversa. Normalmente la gente espera que el líder es el que enseñe y yo pienso que en mi vida ha ocurrido lo contrario. He recibido, a pesar de que lidero el hospital, muchas enseñanzas de la gente que me ha hecho crecer y por eso lo llamo la pedagogía inversa”.

Hoy estoy sano, en una vida deportiva, de lectura, de música y a eso voy a dedicarme y a seguir haciendo reflexiones. Porque he aprendido a hablar de liderazgo , de transformación en la cultura y quien me busque voy a ofrecerle eso”.

¿En qué consiste eso?

“En que no basta que un sistema esté bien diseñado. A mí me gusta poner el ejemplo de un avión. Un avión puede estar bien diseñado, pero si el piloto y la tripulación no lo manejan adecuadamente el avión se va a estrellar. Aquí también, desafortunadamente, ha habido unas malas prácticas de los operadores del sistema.

Todos conocemos los tremendos casos de corrupción, cómo se roban recursos, como se adulteran medicamentos, cómo aseguradores han desviado los recursos, se han liquidado y han dejado esa gran cantidad de deudas impagas, debilitando a los hospitales. Esto es muy triste y Colombia tiene que pensar como crear unos fondos de garantías para evitar que en el caso de una quiebra de estas los hospitales no terminen absorbiendo esas deudas”.

¿Considera entonces que deben implementarse cambios?

“Hay una serie de cosas que sí deben ser modificadas, unas que dependen del comportamiento de los agentes y otras que dependen del diseño del sistema. El sistema tiene que ser más fácil para la gente, no ponerle trabas administrativas y no generar barreras de acceso, como las que vimos en la pandemia.

Según le entiendo, usted plantea que deben hacerse cambios pero no una reforma estructural...

“Los sistemas tienen que evolucionar. Eso pasa normalmente. Este es un sistema que debe conservar lo bueno que tiene y hacer las mejoras como facilitar los trámites, volcarse más a las personas, evitar malas prácticas Pero no estaría de acuerdo con una política de tierra arrasada, volver a empezar de cero. Eso tampoco es bueno, porque destruye un montón de capacidades que hoy se tienen. Otra tarea pendiente es darle más importancia a la salud pública, porque el sistema nuestro es de aseguramiento individual, pero vimos que la pandemia es un fenómeno público. El sistema no puede simplemente obedecer a las leyes del mercado.

Ya usted aborda el tema de la pandemia, que puso bajo mucha presión a la red hospitalaria. ¿Qué balance hace de este periodo?

“Debo empezar expresando mi admiración por el sector hospitalario colombiano, la capacidad de adaptación y la rapidez con la que se ajustaron distintos servicios. Porque no era solamente ampliar cuidados intensivos, era cerrar otros servicios, capacitar a las personas y la verdad es que el sector hospitalario respondió de una manera admirable.

Pero también debe resaltarse un tema sobre el que no ha habido la suficiente consciencia y es que la pandemia mostró la enorme tensión y deterioro de la salud mental del personal de la salud, por muchos factores. Por ejemplo, en el hospital de cada 100 personas 82 son mujeres y ellas iban a cuidar a los pacientes cuando ellas a su vez no tenían quien les cuidara sus seres queridos. En el hospital emprendimos acciones para subir el nivel de bienestar, pero debo decir que no veo un real apoyo de muchos agentes para reconocer ese trabajo, apoyarlos y mejorar las compensaciones”.

Y frente al panorama general, también hubo problemas por los confinamientos...

“Yo creo que excesos de recta intención. Hubo autoritarismo, no solo en Colombia sino muchos países. También creo que queda la reflexión de pensar cómo somos capaces de cambiar comportamientos del autocuidado de la gente. Nos falta eso para dejar tanto autoritarismo y lograr que la gente sea la que cambie los estilos de vida.

Creo que Colombia lo hizo bien, pero quedan aprendizajes a todo nivel, tanto personal como gubernamental. El balance final es satisfactorio y también hay que reconocer la tarea del exministro de salud Fernando Ruiz y el liderazgo del gobernador Aníbal Gaviria, para poner en el mismo sentido al sector público, privado, aseguradores, prestadores, porque esto trascendía a las instituciones individuales”.

Con base en este panorama, que mirada le da al futuro del hospital y de la red de salud de la ciudad, ¿qué retos quedan en el tablero?

“Medellín tiene unas instituciones muy sólidas, ha sido reconocida como una ciudad donde se prestan servicios de salud de muy alta calidad. Hay que seguir avanzando en temas de coordinación, por ejemplo en la red de urgencias, para que un paciente sea llevado rápidamente a la institución adecuada. En eso países como España nos llevan años luz.

También debemos pensar en los servicios de pediatría y de obstetricia. Le hemos dicho tanto al gobierno local como al departamental que necesitamos que ayuden a cambiar políticas públicas que incentiven la apertura y la sostenibilidad de estos servicios, al igual que a los aseguradores.

¿Y en el caso del Pablo Tobón?

En el caso del hospital queda una filosofía sembrada, yo siempre he dicho que lo importante de una institución no es quién la dirige, sino hacia donde se dirige. Lo importante no es el director sino la dirección y que todo el mundo participe en esa dirección, que lo sienta de corazón, que lo quiera hacer y que ponga todo el compromiso para hacerlo. Lo debo volver a decir, a mí la gente del hospital me ha hecho brillar y si yo hoy tengo un lustre, eso se lo debo a la gente”.