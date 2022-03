Varias versiones han surgido detrás de la muerte de dos menores de edad, quienes impactaron contra un camión cuando se descolgaban en una bicicleta por la vía Marinilla-El Peñol, evidenciando una grave problemática en el Oriente antioqueño.

Por un lado, los familiares de las víctimas aseguraron que estos jóvenes no practicaban gravity bike, una disciplina que consiste en descolgarse en una bicicleta a alta velocidad y que es considerada ilegal cuando no se realiza con los elementos requeridos y en los espacios apropiados para su práctica. Por el otro, las autoridades afirmaron que ya eran conocidos en esta actividad.

Edwin García, hermano de Danilo García López, una de las víctimas de este accidente ocurrido el 15 de marzo, relató que había salido a visitar a su papá a una finca en la bicicleta y que instantes después los llamaron para avisarles que se encontraba en el Hospital San Juan de Dios, de Marinilla, donde murió cuando era atendido por los médicos.

“Mi hermanito no practicaba eso, lo confundieron con otro de sus hermanos. A él le gustaba irse a recorrer en su bicicleta todo el pueblo y no practicaba ese deporte, incluso no la tenía adaptada para hacerlo”, señaló sobre lo ocurrido con el noveno de diez hermanos de su familia.

En el mismo sentido se pronunció Jefferson Pacheco, papá del otro joven que perdió la vida en este choque, John Alejandro Pacheco Perazo, quien era venezolano y murió a sus 13 años en el kilómetro 1+100 de este corredor departamental, a la altura del sector Rancho Madero.

“No era su costumbre descolgarse por las vías. Incluso, cuando llegaban las amistades, yo les decía que no se lo llevaran para allá, no quería que agarrara esa vida, porque se ve que pasa mucho accidente y no quería que mi hijo corriera con esa suerte”, comentó Jefferson, quien llegó hace 4 años a Marinilla.