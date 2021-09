Ángela María Orozco, ministra de Transporte, le dijo a EL COLOMBIANO hace un mes que no hay plata para cofinanciar el ferrocarril. “En este Gobierno no, y yo tengo que ser muy franca”. Contó que Antioquia tiene inversiones por $17 billones en las vías 4G, con el compromiso del 35 % de las vigencias futuras, por lo que añadió: “Mal haría en decir que nosotros vamos a aportar recursos cuando además cofinanciamos el metro de la 80”. Ruiz no pierde la esperanza. Indicó que se sentará con técnicos del Ministerio de Hacienda para concertar el cupo de vigencias futuras, solo disponible a partir de 2025 y hasta 2031.