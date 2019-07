El Lee Kuan Yew atrajo la mirada de otras ciudades

Julio de 2019

La organización Ashden en asocio con Kigali Cooling Efficiency Program (K-CEP) y Sustainable Energy for All (SEforALL), entregó a Medellín el premio Ashden 2019 en la categoría “Cooling for people” por su proyecto de 30 corredores verdes en las vías locales.



Enero de 2019

Medellín recibió el reconocimiento como una de las 10 Ciudades del Aprendizaje de la Unesco. En mayo, la ciudad repitió condecoración en los premios Nexus 2019 como City of the Year, otorgado por la organización Nearshore Americas.



Marzo de 2018

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reconoció a Medellín como una de las cinco mejores propuestas para el programa de saneamiento del río Medellín, en la convocatoria de buenas prácticas en agua y saneamiento para América Latina y el Caribe.



Marzo de 2017

La Cámara de Comercio de Infraestructura de Francia-Colombia otorgó a Medellín el primer puesto en el premio Orbe Innoverde, con el proyecto de intervención en el Morro de Moravia (comuna 4, Aranjuez), por su trabajo de transformación ambiental.



Septiembre de 2016

Premio WAITRO al programa Enplanta en la categoría Innovación en negocios, como ejemplo de trabajo entre la empresa y el Estado para adaptación de tecnologías. Otorgado por la Asociación Mundial de Organizaciones de Investigación Industrial y Tecnológica.



Abril de 2016

El Programa del Golfo Árabe para el Desarrollo - AGFUND- entregó el Premio AGFUND al programa Jóvenes por la Vida, en la categoría de programas que contribuyan a aliviar el desempleo en los jóvenes, implementados por instituciones públicas.