La abogada de Nicolás Echavarría, Catalina Otero, sostiene que están dispuestos a debatir argumentos y que una instancia neutral avalada por la ley decida.

¿Si Devimed y su cliente parten de documentos similares, por qué llegan a conclusiones diferentes?

Tiene que haber un tercero que contraste los argumentos de ellos contra los nuestros y tome una decisión.

¿Cuál es el escenario para dirimir esto?

Es un asunto contencioso administrativo, aunque yo misma he buscado acercamientos con el Municipio; hemos pedido que nombremos un amigable componedor y busquemos una salida concertada que permita llegar a la verdad, porque ambos tenemos evidencias. Si eso no se logra, sería en el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Siendo una vía estratégica, ¿al construirse en Vizcaya no debió el Municipio cuidar que se conservara el área necesaria?

Las cesiones de esas franjas son obligatorias desde 2018, de acuerdo con el POT de Rionegro, e incluso eso supera lo que legalmente se exige en el país. Es decir que ahí no hay omisión del Municipio, porque en el país una simple construcción como una portería o unas pesebreras no generan obligación urbanística. Esto solo obliga cuando usted urbaniza o parcela, como sucedió en El Tapial y las otras parcelaciones que hay a lo largo de esa vía. Además, la ampliación sí estaba planeada y compraron la faja pero esta no pasaba por Vizcaya sino por el lote del frente.

Devimed dice que los otros dueños han cedido tras entender sus explicaciones.

Otros también los están demandando a través de nuestra oficina porque tampoco estuvieron de acuerdo. Aquí hay una arbitrariedad.

El concesionario asegura que si esto no se resuelve antes del 13 de marzo el puente y la vía podrían quedar inconclusos. ¿Qué responde?

Primero decían que (la fecha) era en noviembre, luego que en diciembre, que en enero y ahora, que en marzo.