Las últimas tres habitaciones de la vivienda de Astrid Elena Córdoba Hernández quedaron completamente destruidas y calcinadas por cuenta del siniestro de la aeronave. Se salvó de morir porque una hora antes del suceso se había ido al parque de Belén a comprar víveres para su hogar.

“Salí a las 9:15 a.m. al parque de Belén y me di cuenta porque la vecina me llamó, porque no me veían salir. Me dijeron que se estaba quemando mi casa. Me sorprendí porque no dejé nada conectado. Me dijeron que mi casa se había incendiado, que había una tragedia”, relató la mujer, quien vive con otros dos familiares en la propiedad ubicada en un tercer piso.

Cuando se devolvió a toda velocidad, con apenas algunos víveres comprados, se encontró con que su morada estaba ardiendo y llena de bomberos que buscaban apagar el fuego.

De su casa poco se salvó. Además de los daños estructurales que ordenaron su evacuación todo lo que tenían en las habitaciones quedó destruido por el fuego.

Las otras dos viviendas de los pisos inferiores no sufrieron mayores afectaciones. En el segundo piso vive un grupo de estudiantes, mientras que en el primero reside una familia. “A ninguna de estas casas les pasó nada”, dijo.

Ella forma parte del grupo de 17 personas que fueron evacuadas por el Dagrd mientras se evalúa el estado de las cuatro propiedades más afectadas y se determina si estas deben ser repotenciadas.

Con resignación acepta que debe dejar su casa y dice estar tranquila porque tiene mucha gente que le da techo. “Tengo mucho para donde irme, donde mis hermanos o algunos amigos”. Aún así espera que le respondan por los daños, pero sabe que no será pronto