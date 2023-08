El caso de Cardona no es el único de este tipo en Envigado. El también candidato Andrés Torres salió a aclarar que no es el candidato del Pacto, sino de la coalición Envigado Merece Más, coavalado por las colectividades En Marcha, Esperanza Democrática, Colombia Renaciente, Colombia Justa Libres y ADA.

“Yo soy antipetrista y hoy me recalco o me reafirmo en esa posición. Y no porque hoy le estén saliendo mal las cosas al gobierno, sino desde hace mucho tiempo, cada que Petro ha sido candidato yo he sido uno de sus mayores opositores”, señaló el aspirante, quien considera que lo mejor es que el Verde se retire de la coalición del gobierno nacional.

Aunque los tres candidatos expresaron que mantendrán una campaña libre de ataques frente a los demás aspirantes, quisieron aclarar estos rumores porque consideran que puede afectar sus apuestas políticas, en especial en municipios que no han apoyado a la izquierda en las distintas elecciones.