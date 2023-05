“Mire, nosotros tenemos claro que somos gobierno pero no somos poder. Ese poder se construye en los municipios y lo estamos haciendo de cara al 29 de octubre. Si no logramos un poderío importante en alcaldías y concejos olvídese de que en 2026 vamos a tener un sucesor entre los alternativos. Pero estamos fuertes en Urabá y Bajo Cauca, sobre todo. Vamos a tener equipos de trabajo en los 125 municipios. La meta es quedarse con 35 alcaldías para considerar las elecciones un éxito”.

“Me parece que ha sido una buena gestión. Tiene puntos altos como el trabajo de la Secretaría de las Mujeres y la continuidad que hizo al proyecto de placas huella. En lo ambiental ha sido deficiente. La lucha contra el cambio climático se le quedó en discurso. Con la crisis de los residuos sólidos y los rellenos no hizo absolutamente nada y me parece que se quedó corto con los proyectos de reforestación. Antioquia puede ser potencia mundial en reforestación por varias especies forestales y características únicas que tenemos. La industria forestal mueve miles de millones de dólares y no estamos aprovechando ese potencial”.

“Yo creo que el presidente cogió al alcalde como aliado para derrotar al uribismo en Medellín. Pero también digo que si el presidente tuviera al alcalde como un alfil importante lo hubiera invitado a la reunión con el empresariado en el Museo de Antioquia (16-03-2023). Lo que he visto es que el presidente le ha hecho varios desplantes al señor alcalde y creo que eso es muestra suficiente de que realmente no hay mucha cercanía. El alcalde ha utilizado al presidente para ganar indulgencias con padres nuestros ajenos”.

“Pienso que sí, muchas actuaciones que ha tenido el alcalde no son compatibles con la visión del gobierno del cambio. De hecho, la gente del alcalde no está en el Pacto Histórico”.

“Primera: no aceptamos gente que esté comprometida con corrupción, politiquería y clientelismo. Dos: que no tengan antecedentes o presuntas relaciones de vínculos o patrocinios a grupos ilegales. Tres: que no estén vinculados a temas de negocios ilícitos y cuarto que estén comprometidos con las reformas y con el Plan de Desarrollo. Mire, hay puntos que unos sectores no quieren permitir, como la posibilidad de que las juntas de acción comunal contraten para construir vías, quien le ponga palo en la rueda a estos proyectos que son prioritarios no pueden estar en alianza con nosotros”.