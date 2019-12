En Envigado, 212 hectáreas más de área ecológica

Hilda Castaño, activista ambiental y líder del colectivo Ecohumedales, que ha hecho estudios del Cerro, advierte que antes de dar como un hecho que esté incorporado al corredor de El Trianón y La Heliodora, se debe surtir un proceso, el cual el Amva apenas va a iniciar y ni siquiera se sabe si el director, Eugenio Prieto, pueda dejarlo listo.

“Yo respeto al doctor Eugenio, pero creo que se apresuró en el anuncio, tal vez para endulzar a los que no estuvieron en la discusión del POT”, advierte. Señala que al pasar a ser suelo urbano y no rural (como era antes), las tierras se encarecerán y se afectarán 80 familias que lo habitan, que no podrán intervenir sus predios. Agrega que incluso el proceso implicará compra de predios y del tema, asegura, no se ha hablado.

¿Logrará terminar su gestión el director del Amva y dejar firmada la declaratoria definitiva del Cerro Tutelar como área protegida urbana? Mientras tanto, la administración anunció que este cerro se llevará a una categoría de parque de borde metropolitano para asegurar su preservación.