En Medellín ya opera la quinta línea de metrocable

AURELIO TOBÓN

Presidente de la Junta de Acción Local de Villa Hermosa (comuna 8)

“Este metrocable le da modernismo a nuestra comuna, favorece a muchos barrios en laderas en cuestión de movilidad que ya no gastarán tanto tiempo y plata en buses. Sin embargo, nos gustaría que no se cierre la puerta para la posible ampliación de la línea, tener una estación adicional, al igual que en el de La Sierra (Línea H), porque hay sectores que quedaron sin conexión con el sistema integrado de transporte. No estamos diciendo que se haga ya, solo que se contemple, y agradecemos por esta obra”.