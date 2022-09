El coronel Fabio Enrique Sierra, comandante de esta seccional, expresó que “ en la licencia de tránsito figura una persona , pero esa persona no era la que actualmente lo tenía, entonces, dentro esas investigaciones se está tratando de determinar quién era el tenedor actual de ese vehículo”.

La propietaria del carro que arrolló a un grupo de ciclistas en la vía Hatillo-Barbosa , a la altura de Girardota, fue contactada por las autoridades . Según señalaron desde la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Antioquia, la mujer aseguró que había vendido el carro hace dos años y no había hecho los traspasos correspondientes.

La mujer afirmó no conocer al actual poseedor del vehículo, por lo que continúan con las indagaciones correspondientes para dar con el implicado para que responda por estos hechos. “La persona no ha querido suministrar mayor información y dijo que él ya no lo tiene hace prácticamente dos años”, expresó el oficial.

Este accidente se registró en la mañana del pasado domingo en el kilómetro 14 de este corredor, en la vereda El Noral, de Copacabana, luego de que el vehículo se llevara por delante a los ciclistas.