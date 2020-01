Los ocho “enredos” con los que tendrá que lidiar Gaviria

“También se encontró que en varios temas no hay información precisa ni indicadores de línea base que permitan tener clara la realidad en varios frentes sociales y económicos de Antioquia, para tomar las decisiones mejor ajustadas a las necesidades”, afirmó la comisión de empalme.

No hay espejo retrovisor tal como ocurrió hace cuatro y ocho años al iniciar los mandatos, sin embargo, sí hay preocupaciones por parte del equipo de empalme en la transición de los gobiernos de Antioquia. El análisis detallado en todas las dependencias, proyecto por proyecto, se conocerá el 21 de enero, así como el estado en el que reciben una administración que tiene el reto de resolver las necesidades básicas de seis millones de antioqueños con un presupuesto que para 2020 es de $4,2 billones.

Para el diputado Luis Peláez, uno de los pocos opositores en la Asamblea que tuvo el anterior mandatario, hay proyectos que pueden ser ideas buenas, pero que aún no cuajan como la sede física de la Universidad Digital. “Una de las tareas del gobernador es retomar lo que hacía Viva (Empresa de Vivienda de Antioquia), que era construir viviendas para los más pobres. Por otra parte debe denunciar las irregularidades de proyectos como Central Park, las ciclorrutas y la colonia agrícola de Yarumal, no estoy diciendo que esos proyectos no sean buenos, pero la gente tiene que aceptar que están enredados y la pregunta del millón es cómo los va a terminar”, dijo.

Sobre varios de esos aspectos de cuidado, Aníbal Gaviria le dijo a EL COLOMBIANO recién posesionado que su idea era recuperar algunas estrategias de su primera Gobernación (2004 - 2007) o de gobiernos posteriores: “Vamos a fortalecer programas que se han debilitado, también retomaremos proyectos de anteriores gobernadores que sean convenientes”. Además, anunció la creación de un equipo que se ocupe de las estructuras que no funcionan como cables aéreos o parques educativos.