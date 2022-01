Luego de un concurso público y una elección que no estuvieron exentas de polémicas, el ente de control, encargado de vigilar a cerca de 467 instituciones, se alista para un nuevo periodo que se extenderá durante cuatro años.

Usted llegó a la contraloría el 31 de enero de 2020, luego de un cuatrienio en donde la reputación de la entidad se vio golpeada. ¿Cómo encontró la institución?

“Encontramos una entidad que no contaba con los equipos tecnológicos necesarios, por lo que tuvimos que proveernos y disponer de recursos. Tocó organizar la casa y hacer ajustes a los procesos”.

¿Qué tipo de ajustes?

“Por ejemplo, verificar muy bien cuál era el perfil de los funcionarios que necesitaba la contraloría. En el reclutamiento del personal eso significó que todos los funcionarios que ingresaran no solo tuvieran el curso de transparencia y anticorrupción, sino el curso de modelo integrado de planeación y gestión. La entidad requiere unos perfiles muy estrictos, unas personas muy técnicas. También se hicieron ajustes a cómo se debían manejar las auditorías y cómo ser más transparentes”.

¿Y en qué consistió eso?

De otro lado también revisamos el tema de responsabilidad fiscal, que se ha presentado para grandes inconformidades y hasta problemas judiciales para contralores anteriores. Decidimos que el reparto de esos procesos no se hiciera a dedo, sino por sorteo, lo que le da más transparencia y objetividad”.

“Antes había unas dificultades que se podían prestar para presuntos actos de corrupción. Para hacer las auditorías, comenzamos a manejar el tema desde las balotas; es decir, si el auditor que sale con la balota ya fue el año anterior o tiene algún grado de amistad o enemistad con esos mandatarios no deben estar haciendo esa auditoría. Comenzamos a hacer ese filtro.

¿Y si sirvió ese cambio?

A propósito del presupuesto, uno de los problemas que aquejan a la entidad es no tener la capacidad de aumentar su planta de una forma proporcional al número de sujetos de control...

“En esta vigencia nos ahorramos cerca de $2.800 millones, subiendo las auditorías en un 40% y haciendo un control muy efectivo. Aunque eso demuestra que la operación puede realizarse, sí es cierto que sería bueno incrementar la planta de personal, porque para tantos sujetos de control requerimos un poco más de los funcionarios que tiene la entidad (Leer Radiografía).

Desde el Consejo Nacional de Contralores hicimos un proyecto de ley para fortalecer a las contralorías de Colombia, pero por el tema de la pandemia no fue posible. Los próximos contralores podrían presentar nuevamente lo que nosotros hicimos”.

Frente al tema de la pandemia, ¿cómo impactó a la entidad y qué retos trajo?

“Esa situación nos demostró que la participación ciudadana es fundamental y que tenemos que fortalecer las veedurías ciudadanas. Por más funcionarios que tengamos no serán suficientes si en las subregiones y en los municipios no hay ojos. En la contraloría recibimos cerca de 200 denuncias y fuimos a cada uno de los territorios a verificarlas. Si no hubiera sido por el trabajo auditor que hizo la contraloría, se hubieran cobrado sumas exorbitantes”.