Nuevo alcalde de Rionegro mantendrá la misma línea de gobierno

Pese a la controversia que causaron algunos proyectos del alcalde Andrés Julián Rendón, los rionegreros decidieron darle el visto bueno a su ejecutoria eligiendo al único candidato que apostaba por la continuidad.

El ungido fue Rodrigo Hernández Alzate, administrador de Negocios, especialista en Economía y magíster en Gestión Territorial Ambiental.

En Rionegro lideró el comité impulsar del Consejo Municipal de Juventudes, fue concejal durante dos periodos, secretario de Hábitat y de Hacienda, además de gerente de la Empresa de Desarrollo Sostenible municipal. También fue director de la dependencia de Minas Antipersonales de Antioquia y director de Finanzas Públicas de Planeación departamental, ambos en la Gobernación de Luis Alfredo Ramos (2008-2011).

¿Por qué vuelve a ganar el Centro Democrático en Rionegro después de tantos proyectos controversiales en la actual alcaldía?

“Lo que ganó fue la responsabilidad de los ciudadanos que consideraban que Rionegro no podía volver a empezar de cero, que no podría retroceder y que teníamos que seguir avanzando. En la historia local ningún gobierno ha hecho tanta inversión física y social como este que termina. Eso fue lo que reconocieron 25.000 ciudadanos. El gobierno tomó medidas que, siendo impopulares para la política, son acertadas para avanzar en un territorio que crece aceleradamente”.

Fue una campaña agitada atacando la continuidad, ¿cómo quedó el municipio después de la elección?

“Hubo una polarización muy fuerte, los enfrentamientos eran por temas que este gobierno está ejecutando. Políticamente hay que llamar a la reflexión, a los que no apoyaron nuestra propuesta decirles que arranca un nuevo gobierno en el que están invitados para que juntos avancemos”.

Si bien es gobierno de continuidad, ¿qué no seguirá?

“En la comisión de empalme vamos a revisar que temas están inestables o que no estemos muy de acuerdo. Por lo pronto, al haber participado en este gobierno, todas sus políticas deben tener continuidad. Tenemos la responsabilidad de sacar proyectos en emprendimiento, innovación, movilidad y vivienda”.

¿Para qué pidió suspender el sistema Sonrío?

“Le pedí al alcalde que como el tiempo era muy corto y el sistema arrancaba el 1 de noviembre nos diera el tiempo para mirar la metodología, la implementación y la articulación de las empresas para que presten un correcto servicio a los ciudadanos”.

¿Pero Sonrío sigue?

“Queremos revisar cómo está la taquilla única, la fiducia, cómo será la administración de los recursos, las rutas, los paraderos, los acuerdos firmados con las empresas. Todos esos temas los vamos a revisar, no para buscar acabar con el sistema. Estoy de acuerdo con darle para adelante con Sonrío. Sigue firme”.

¿Y la valorización?

“Fue una valorización social, no podemos replantear que le empiecen a cobrar a los de bajos recursos y le disminuyan a los de altos ingresos. Ya fue decretada y derramada, ya los jueces han dicho que no hay nada que hacer. No vamos a evaluar su pertinencia, estoy de acuerdo con un instrumento financiero que está ayudando a desatrasar a Rionegro en materia de movilidad. Podremos evaluar el modelo financiero para buscar un alivio”.

¿El tren automático sigue?

“La administración está en la licitación, vamos a brindar las garantías para que termine su proceso. Este proyecto se tiene que sacar adelante, Rionegro tiene que tener la oportunidad de contar con un sistema de transporte masivo”.

¿Hará más vías?

“Mi compromiso es terminar lo que está empezado en el plan vial y seguir con otro tramo de 15 o 20 kilómetros, con recursos de cofinanciación del Gobierno Nacional o de la Gobernación. No se harán por valorización”.

Díganos cuáles serán sus tres principales obras...

“A 2023 quiero tener todas las vías rurales pavimentadas, faltan 40 kilómetros. En vivienda, nuestro compromiso es entregar 4.000 soluciones de vivienda. Y adelantar un proyecto de saneamiento básico en 14 centros poblados”.